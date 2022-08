Medvedev sur la rivalité Djokovic‐Nadal : « J’ai l’impression qu’elle monte en pression »

A l’oc­ca­sion du media day avant le début de l’US Open, Daniil Medvedev a logi­que­ment été inter­rogé sur l’ab­sence de Novak Djokovic, dans l’im­pos­si­bi­lité de se rendre aux Etats‐Unis sans une preuve de vacci­na­tion. Le numéro 1 mondial en a profité pour parler de la riva­lité entre le Serbe et Rafael Nadal.

« Je ne vais pas parler pour lui, mais j’au­rais aimé que Novak soit là. C’est un tel cham­pion… On a vu à Wimbledon qu’il n’avait pas besoin de jouer beau­coup de tour­nois pour être perfor­mant. Il est venu et il a gagné. Et sa riva­lité avec Rafa, j’ai l’im­pres­sion qu’elle monte en pres­sion. 22 Grands Chelems à 21, ces chiffres sont une blague… C’est dommage qu’il ne soit pas là, cela aurait été bon pour le tennis. Mais ça dépasse le tennis et c’est une déci­sion du gouver­ne­ment améri­cain, donc cela ne se discute pas. »

Pour rappel, le Russe enta­mera la défense de son titre à Flushing Meadows face à l’Américain Stefan Kozlov (110e).