Daniil Medvedev et Dominic Thiem sont les deux grands favoris de cet US Open 2020 depuis la disqualification de Novak Djokovic. Le Russe assure que cette bombe sur la planète tennis n’a pas changé grand chose pour lui, bien qu’une finale sans Djokovic serait plus facile à aborder…

« Novak n’était même pas de mon côté du tableau. Pour le rencontrer, je dois atteindre la finale. Je me dis que si j’arrive en finale, j’ai plus de chance de gagner que si il était encore là, mais j’ai une demi-finale à jouer. Ce qui fonctionne pour moi, c’est de prendre les matchs les uns après les autres. Cette année, avant le tournoi, je me suis projeté que sur les deux premiers tours« , a déclaré le Russe en conférence de presse.