Après s’être exprimé sur le forfait de Jannik Sinner à l’US Open et l’op­por­tu­nité offerte à des joueurs comme Alexander Zverev ou Arthur Fils de remporter le tournoi, Daniil Medvedev a égale­ment été inter­rogé sur le grand retour de Carlos Alcaraz, quatre mois après son dernier match en compétition.

Et si la grande majo­rité des fans est excité par ce come‐back du prodige espa­gnol, le Russe l’est égale­ment, comme il l’a confié en confé­rence de presse d’avant tournoi.

« Ce sera inté­res­sant de voir comment il réagira s’il doit disputer un match diffi­cile. S’il ressent de la douleur, il pour­rait aban­donner à tout moment. Je trouve ça très beau de le voir ici et de le voir jouer. Si j’en ai l’occasion, j’irai sans doute voir son match. En plus, il affronte mon ami Roman (Safiullin) au premier tour, donc ça va être inté­res­sant. J’espère qu’il ne ressen­tira aucune douleur et qu’il pourra jouer librement. »