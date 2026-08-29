Après s’être exprimé sur le forfait de Jannik Sinner à l’US Open et l’opportunité offerte à des joueurs comme Alexander Zverev ou Arthur Fils de remporter le tournoi, Daniil Medvedev a également été interrogé sur le grand retour de Carlos Alcaraz, quatre mois après son dernier match en compétition.
Et si la grande majorité des fans est excité par ce come‐back du prodige espagnol, le Russe l’est également, comme il l’a confié en conférence de presse d’avant tournoi.
« Ce sera intéressant de voir comment il réagira s’il doit disputer un match difficile. S’il ressent de la douleur, il pourrait abandonner à tout moment. Je trouve ça très beau de le voir ici et de le voir jouer. Si j’en ai l’occasion, j’irai sans doute voir son match. En plus, il affronte mon ami Roman (Safiullin) au premier tour, donc ça va être intéressant. J’espère qu’il ne ressentira aucune douleur et qu’il pourra jouer librement. »
Publié le samedi 29 août 2026 à 18:58