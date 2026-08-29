Accueil US Open

Medvedev sur le retour d’Alcaraz : « Je trouve ça très beau de le voir ici. Si j’en ai l’oc­ca­sion, j’irai sans doute voir son match. En plus, il affronte mon ami au premier tour, donc ça va être intéressant »

Par
Thomas S
-
705

Après s’être exprimé sur le forfait de Jannik Sinner à l’US Open et l’op­por­tu­nité offerte à des joueurs comme Alexander Zverev ou Arthur Fils de remporter le tournoi, Daniil Medvedev a égale­ment été inter­rogé sur le grand retour de Carlos Alcaraz, quatre mois après son dernier match en compétition.

Et si la grande majo­rité des fans est excité par ce come‐back du prodige espa­gnol, le Russe l’est égale­ment, comme il l’a confié en confé­rence de presse d’avant tournoi. 

« Ce sera inté­res­sant de voir comment il réagira s’il doit disputer un match diffi­cile. S’il ressent de la douleur, il pour­rait aban­donner à tout moment. Je trouve ça très beau de le voir ici et de le voir jouer. Si j’en ai l’occasion, j’irai sans doute voir son match. En plus, il affronte mon ami Roman (Safiullin) au premier tour, donc ça va être inté­res­sant. J’espère qu’il ne ressen­tira aucune douleur et qu’il pourra jouer librement. »

Publié le samedi 29 août 2026 à 18:58

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥