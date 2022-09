Le choc tant attendu des huitièmes de finale à l’US Open entre le numéro un mondial, Daniil Medvedev, et le très en forme Nick Kyrgios aura donc bien lieu.

Le Russe, inter­rogé en confé­rence de presse sur son futur adver­saire après sa victoire en trois sets face au surpre­nant chinois Yibing Wu, est notam­ment revenu sur leur précé­dente confron­ta­tion il y a trois semaines sur le Masters 1000 de Montréal. Un duel où l’Australien l’avait emporté en trois manches.

« Je pense que c’est impor­tant de l’avoir affronté il n’y a pas si long­temps. Nous savons tous les deux à quoi nous attendre. Il a réussi à prendre le dessus sur moi à Montréal, c’est certain, surtout dans les moments déci­sifs. Il m’a breaké trois fois. J’ai eu deux occa­sions dans le même match et je ne les ai pas conver­ties. Sinon, j’ai eu l’im­pres­sion que c’était un match serré où chacun a eu ses chances. D’une certaine manière, tout le monde pouvait gagner. Je ne devrais pas dire ça parce que j’ai perdu, mais j’ai senti que c’était serré. C’est le plus impor­tant pour demain (dimanche). Je sais en quelque sorte ce que je dois faire : bien servir, essayer d’ar­river au tie‐break et essayer de se créer des oppor­tu­nités sur son service. Il sait aussi ce qu’il va faire. Il sert le feu. Il joue bien jusqu’à présent, j’ai regardé ses matchs. Je suis vrai­ment impa­tient. J’espère pouvoir jouer mon meilleur jeu. »