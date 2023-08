Battu sèche­ment lors des deux derniers duels face à l’Espagnol (NDLR : Finale Indian Wells et demi‐finale de Wimbledon cette année), le joueur russe ne compte pas baisser les bras car cela ne lui ressemble pas.

« Nous avons joué deux fois cette année. Cela ne s’est pas du tout bien passé pour moi. Je dirais que c’est deux matches faciles en quelque sorte. Mais pour moi, ce n’est que de la moti­va­tion. La prochaine fois que je le jouerai, j’es­saierai de faire mieux parce que je ne veux pas être battu faci­le­ment. Ce n’est pas pour ça que je joue au tennis. Ce n’est pas qui je suis. Chaque fois que je peux le rencon­trer, cela signifie des demi‐finales minimum, ici aussi. Donc ça pour­rait déjà être génial. Je vais faire de mon mieux pour faire mieux »

On rappelle que logi­que­ment Daniil pour­rait affronter Carlos lors des demi‐finales de cet US Open. Logiquement si cela est le cas, le Russe devrait avoir plus de chance qu’à Londres car le ciment de New‐York reste sa surface de prédilection.