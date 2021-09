On parle vaccin, pause‐pipi, et peu de tennis en ce moment du côté de Flushing‐Meadows. D’ailleurs, hier, c’était la journée « pride » consa­crée à l’homosexualité.

Logiquement, les joueurs n’ont pas pu passer au travers.

Daniil Medvedev a donc été ques­tionné sur le fait que pour le moment aucun joueur n’avait fait son coming out alors que c’était déjà le cas sur le circuit féminin.

Daniil a apporté une réponse pleine de bon sens : « Personnellement je ne sais pas ce que serait la réac­tion de mes collègues si cela arri­vait mais je pense que tout le monde est quand même assez ouvert. Après sur l’idée de savoir si des joueurs sont gays sur le circuit, vous ne pouvez pas savoir à moins que vous ne soyez son meilleur ami et que vous sachiez ce qu’il traverse. Je trouve l’ini­tia­tive de l’US Open géniale. D’ailleurs l’ATP fait aussi un super boulot là‐dessus. Et si un jour un athlète veut l’ex­pli­quer publi­que­ment tout se passera bien, il sera en sécu­rité et soutenu dans sa démarche »