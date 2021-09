Forcément satis­fait de s’être imposé en deux sets et moins de 2h de jeu face à l’Allemand Koepfer, Daniil Medvedev s’est exprimé après cette quali­fi­ca­tion pour le troi­sième tour où il affron­tera l’inu­sable Pablo Andujar.

« C’était un match complè­te­ment diffé­rent de celui d’il y a deux ans. J’ai atteint un excellent niveau. Il y a eu quelques moments serrés dans le match que j’ai réussi à bien négo­cier. C’est pour­quoi je pense qu’à un moment donné, son niveau a commencé à baisser un peu et j’en ai profité. Je suis vrai­ment heureux d’être passé en moins de deux heures », a déclaré le Russe avant d’évo­quer le défi que repré­sente chaque match.

« J’essaie simple­ment de gagner. C’est ce que j’es­saie de faire depuis que je suis jeune, parfois ça marche et parfois non. Je joue contre beau­coup de gars forts sur le circuit. Vous pouvez demander à Djokovic. Ce gars a 20 Grands Chelems, il ne perd presque jamais mais son match d’hier (mardi) face à Rune était un vrai défi. Chaque match est un nouveau défi pour moi. Plus je vais gagner, et mieux je vais me sentir. »