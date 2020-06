Ancien numéro 8 mondial, demi-finaliste à Roland-Garros, Jürgen Melzer qui est en fin de carrière connait bien le circuit. Membre du conseil des joueurs, il a été interrogé par nos confrères allemands du site tennisnet.com. Il s’exprime au sujet des choix qui vont être faits autour de l’organisation future de l’US Open et notamment sur l’idée de limiter les accompagnants. « Si c’est la seule façon de jouer à l’US Open, beaucoup s’y tiendront. Ce sera un peu plus difficile pour certains, habitués à avoir un gros staff autour d’eux, mais l’essentiel est de pouvoir jouer ce tournoi dans de bonnes conditions et sans prendre de risques.

Jürgen révèle aussi que lorsque Roland-Garros a changé sa date, tout a failli basculer : « Le conseil des joueurs n’a pas vraiment apprécié cette décision alors que nous n’avions pas été prévenus. La première réunion a été très animée, et il avait été question à un moment de sanctionner le tournoi ».