Tous les obser­va­teurs n’ont pas réel­le­ment reconnu Jannik Sinner lors de cette finale. En face, Carlos Alcaraz a été impres­sion­nant mais pas davan­tage que les tours précé­dents où il avait déjà été plus qu’efficace.

Au‐delà de l’as­pect tech­nique, c’est bien l’at­ti­tude de l’Italien qui a quelques fois été éton­nante notam­ment lors de la remise du trophée où il ne semblait pas plus affecté que cela.

Alors se pose forcé­ment la ques­tion évoquée par Justine Henin : Jannik était‐il vrai­ment à 100% ?

On peut se le demander d’au­tant qu’il avait eu une alerte en demi‐finale. Alerte jugée très vite passa­gère et sans impor­tance par son coach qui s’était empressé de préciser que Jannik serait à 100% pour le grand duel. Grand duel qui s’est donc trans­formé en démons­tra­tion pour son grand rival.

De toute façon, même si Jannik était diminué, on ne le saura jamais car le fair play de ce garçon est juste incroyable, cela est lié à son éduca­tion et ses valeurs.