Tous les observateurs n’ont pas réellement reconnu Jannik Sinner lors de cette finale. En face, Carlos Alcaraz a été impressionnant mais pas davantage que les tours précédents où il avait déjà été plus qu’efficace.
Au‐delà de l’aspect technique, c’est bien l’attitude de l’Italien qui a quelques fois été étonnante notamment lors de la remise du trophée où il ne semblait pas plus affecté que cela.
Alors se pose forcément la question évoquée par Justine Henin : Jannik était‐il vraiment à 100% ?
On peut se le demander d’autant qu’il avait eu une alerte en demi‐finale. Alerte jugée très vite passagère et sans importance par son coach qui s’était empressé de préciser que Jannik serait à 100% pour le grand duel. Grand duel qui s’est donc transformé en démonstration pour son grand rival.
De toute façon, même si Jannik était diminué, on ne le saura jamais car le fair play de ce garçon est juste incroyable, cela est lié à son éducation et ses valeurs.
Publié le mardi 9 septembre 2025 à 10:11