Après sa lourde défaite en quarts de finale face à Victoria Azarenka, Elise Mertens a été interrogé sur l’absence des joueurs ayant décidé de ne pas disputer cet US Open.

« C’est leur opinion. Je respecte tout le monde, qu’ils soient venus ou pas. Personnellement, je suis contente d’être venue. L’US Open a tout fait pour que nous nous sentions en sécurité avec les suites et tout le reste. Je me sentais vraiment en sécurité, même à l’hôtel. Je ne peux pas vraiment me plaindre et je suis vraiment heureuse que le tennis soit de retour », a positivé la Belge.

Elise tire donc un bilan très positif de ce premier Grand Chelem dans ces conditions inédites. Ce n’est sûrement pas le cas pour tout le monde et notamment pour les Français encore coincés dans leur chambre…