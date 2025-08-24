Au premier tour, Djokovic sera opposé à l’une des révé­la­tions de l’année : l’Américain de 19 ans Learner Tien (48e mondial), huitième de fina­liste de l’Open d’Australie en début de saison et plus récem­ment du Masters 1000 de Toronto.

Michael Chang, ancien numéro 2 mondial et coach de Tien depuis quelques semaines, s’est exprimé au micro de l’ATP.

« J’aime son tirage au sort. Novak est évidem­ment l’un des plus grands joueurs de tennis, voire le plus grand de tous les temps. Learner n’a rien à perdre. Il a tout à gagner. Pour Learner, avoir l’oc­ca­sion de jouer contre l’un d’entre eux est très spécial, et il ne faut pas nier le fait que Novak joue toujours un tennis incroyable. Si Sinner et Alcaraz ne se mettaient pas en travers de son chemin, il aurait très bien pu ajouter d’autres Grands Chelems à son palmarès. Mais en même temps, Learner n’a rien à perdre demain soir. »