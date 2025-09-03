AccueilUS OpenMichael Russell (coach de Fritz, encore battu par Djokovic) : "Il accorde...
US Open

Michael Russell (coach de Fritz, encore battu par Djokovic) : « Il accorde trop de crédit à Novak »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

618

Interrogé par ESPN avant le début du troi­sième set, alors que son joueur était mené deux manches à zéro par Novak Djokovic en quarts de finale de l’US Open, l’entraîneur de Taylor Fritz, Michael Russell, s’était exprimé sans détour.

« Le jeu à 5–5 dans le deuxième set était atroce. Un cadeau. Il accorde trop de crédit à Novak. Il doit simple­ment rester dans l’échange et trouver un coup droit à jouer. C’est en grande partie psycho­lo­gique, il a perdu dix fois contre lui, mais c’est l’US Open. Il doit faire parti­ciper le public et se détendre », a déclaré le coach améri­cain dans des propos relayés par le Daily Mail.

Finalement battu en quatre sets, Fritz se retrouve désor­mais mené 0–11 dans ses face‐à‐face avec Djokovic…

Publié le mercredi 3 septembre 2025 à 16:20

Article précédent
« Mon ex m’avait dit que j’avais un côté socio­pathe, psycho­pathe. Ça m’in­té­res­sait de creuser le sujet. Et je vois ce qu’elle voulait dire », raconte le Français Sadio Doumbia, qualifié en quarts de finale du double
Article suivant
Cervara, ex‐coach de Medvedev : « La période où on a travaillé avec Gilles Simon a suscité chez Daniil ce que j’appelais des grésille­ments, des pertur­ba­tions, et il a ensuite fallu réta­blir les choses »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.