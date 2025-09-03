Interrogé par ESPN avant le début du troisième set, alors que son joueur était mené deux manches à zéro par Novak Djokovic en quarts de finale de l’US Open, l’entraîneur de Taylor Fritz, Michael Russell, s’était exprimé sans détour.
« Le jeu à 5–5 dans le deuxième set était atroce. Un cadeau. Il accorde trop de crédit à Novak. Il doit simplement rester dans l’échange et trouver un coup droit à jouer. C’est en grande partie psychologique, il a perdu dix fois contre lui, mais c’est l’US Open. Il doit faire participer le public et se détendre », a déclaré le coach américain dans des propos relayés par le Daily Mail.
Finalement battu en quatre sets, Fritz se retrouve désormais mené 0–11 dans ses face‐à‐face avec Djokovic…
Publié le mercredi 3 septembre 2025 à 16:20