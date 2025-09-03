Interrogé par ESPN avant le début du troi­sième set, alors que son joueur était mené deux manches à zéro par Novak Djokovic en quarts de finale de l’US Open, l’entraîneur de Taylor Fritz, Michael Russell, s’était exprimé sans détour.

« Le jeu à 5–5 dans le deuxième set était atroce. Un cadeau. Il accorde trop de crédit à Novak. Il doit simple­ment rester dans l’échange et trouver un coup droit à jouer. C’est en grande partie psycho­lo­gique, il a perdu dix fois contre lui, mais c’est l’US Open. Il doit faire parti­ciper le public et se détendre », a déclaré le coach améri­cain dans des propos relayés par le Daily Mail.

Finalement battu en quatre sets, Fritz se retrouve désor­mais mené 0–11 dans ses face‐à‐face avec Djokovic…