La présidente de la WTA a tenu à remercier Serena Williams pour son soutien concernant la tenue de l’US Open. On se souvient que l’Américaine avait posté un message dès que l’annonce officielle avait été divulguée. Cette prise de parole a été décisive pour Mickey Lawler : « Serena est une athlète emblématique, son aura va au delà du tennis et du sport. Elle a une énorme influence. Obtenir son soutien a été décisif, c’était vraiment très important car la situation n’est pas simple. L’USTA a fait un travail de fou, ce message était une forme de reconnaissance aussi, le coup d’envoi réel finalement de cet US Open 2020. On ne remerciera jamais assez Serena pour ce geste »