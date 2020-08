La décision d’Ashleigh Barty, numéro 1 mondiale, de renoncer à l’US Open a semé le doute concernant la reprise du circuit. Dans les colonnes du The Sydney Morning Herald, John Millman (43e) a fait part de ses craintes sur le Grand Chelem new-yorkais : « J’ai vraiment des inquiétudes quant à ma sécurité et il y a peut-être quelques questions auxquelles j’aimerais obtenir des réponses certains joueurs ont montré qu’on ne pouvait pas vraiment leur faire confiance avec leur comportement. »

Si l’Australien a également envisagé le forfait, il explique clairement la raison pour laquelle il ira à New York : « Ma situation est probablement légèrement différente de celle d’Ash (Barty). J’ai besoin de recommencer à gagner ma vie pour être honnête. Je respecte la décision que Ash a prise et c’est quelque chose que j’ai également envisagé. Mais le tennis est un sport individuel et nous sommes plus ou moins nos propres entrepreneurs privés. »