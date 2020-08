John Millman qui avait été sceptique concernant le retour du tennis a exprimé son sentiment depuis qu’il est arrivé aux Etats-Unis. C’est plutôt positif : « Les premières impressions à New York jusqu’à présent ont été très bonnes. Vous pouvez voir l’effort que l’USTA a fait pour que ce tournoi puisse se jouer normalement. En tant que joueur, je me sens en sécurité, à l’aise et heureux de jouer à nouveau au tennis » a déclaré l’actuel numéro 43 du classement ATP.

Ce commentaire est important car l’on sait que la majorité des Australiens, Nick Kyrgios en tête suivi de Barty n’ont jamais été convaincu par l’idée de reprendre.