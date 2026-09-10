Mirra Andreeva a toujours beaucoup de mal à encaisser les éliminations en Grand Chelem.
La preuve encore en conférence de presse après sa défaite contre Coco Gauff en quarts de finale de l’US Open (2−6, 7–6[7], 6–2)
Mirra Andreeva in press after losing to Coco Gauff at US Open— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 9, 2026
“Still a great run… are there moments from your performance at Flushing Meadows that you’re really proud of?”
Mirra : “I mean, right now, I don’t know if I can say anything about that. Maybe in a couple of days. But… pic.twitter.com/XIHMMfJ78P
Question : « C’est tout de même un beau parcours… Y a‑t‐il des moments de votre prestation à Flushing Meadows dont vous êtes particulièrement fière ? »
Mirra Andreeva : « Je ne sais pas si je peux m’exprimer là‐dessus pour l’instant. Peut‐être dans quelques jours. Mais pour l’instant, c’est difficile. »
Publié le jeudi 10 septembre 2026 à 09:55