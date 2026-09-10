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Mirra Andreeva, après sa défaite contre Coco Gauff : « Je ne sais pas si je peux m’ex­primer là‐dessus pour l’instant »

Par
Baptiste Mulatier
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Mirra Andreeva a toujours beau­coup de mal à encaisser les élimi­na­tions en Grand Chelem. 

La preuve encore en confé­rence de presse après sa défaite contre Coco Gauff en quarts de finale de l’US Open (2−6, 7–6[7], 6–2)

Question : « C’est tout de même un beau parcours… Y a‑t‐il des moments de votre pres­ta­tion à Flushing Meadows dont vous êtes parti­cu­liè­re­ment fière ? »

Mirra Andreeva : « Je ne sais pas si je peux m’ex­primer là‐dessus pour l’ins­tant. Peut‐être dans quelques jours. Mais pour l’ins­tant, c’est difficile. »

Publié le jeudi 10 septembre 2026 à 09:55

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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