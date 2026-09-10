Mirra Andreeva a toujours beau­coup de mal à encaisser les élimi­na­tions en Grand Chelem.

La preuve encore en confé­rence de presse après sa défaite contre Coco Gauff en quarts de finale de l’US Open (2−6, 7–6[7], 6–2)

Mirra Andreeva in press after losing to Coco Gauff at US Open



“Still a great run… are there moments from your perfor­mance at Flushing Meadows that you’re really proud of?”



Mirra : “I mean, right now, I don’t know if I can say anything about that. Maybe in a couple of days. But… pic.twitter.com/XIHMMfJ78P — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 9, 2026

Question : « C’est tout de même un beau parcours… Y a‑t‐il des moments de votre pres­ta­tion à Flushing Meadows dont vous êtes parti­cu­liè­re­ment fière ? »

Mirra Andreeva : « Je ne sais pas si je peux m’ex­primer là‐dessus pour l’ins­tant. Peut‐être dans quelques jours. Mais pour l’ins­tant, c’est difficile. »