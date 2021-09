Daniil Medvedev a rendu impuis­sant Novak Djokovic. Le numéro 1 mondial, qui avait déjà énor­mé­ment de pres­sion s’est frustré puis a craqué. Mischa Zverev estime le Russe a adopté la tactique parfaite pour contra­rier le Nole, qui aura quand même gagné autre chose ce jour‐là.

« Daniil est entré sur le terrain avec un plan de match et l’a exécuté avec beau­coup de convic­tion et de maîtrise. Il ralentit le jeu avec son revers et attaque avec son drive comme si c’était le dard d’un scor­pion. Il a fait en sorte que Novak ne sache pas quoi faire et nous a montré à tous qu’il est humain. Je ne l’ai jamais vu pleurer sur un court de tennis, il est toujours très concentré et montre que c’est un homme d’acier. Il n’a pas réussi à gagner, mais je pense qu’il a gagné touché le coeur de tous les fans », a estimé le frère d’Alexander, consul­tant pour Eurosport Allemagne.