Avant le huitième de finale de son frère, Alexander, contre Jannik Sinner à l’US Open, Mischa Zverev, ex‐25e mondial, a raconté quelques anec­dotes inédites et savou­reuses à L’Equipe.

« Mon frère est né le 20 avril à 7 h 29 du matin. La veille, je jouais au tennis avec ma mère, vers 17, 18 heures. Oui, la veille de son accou­che­ment, ma mère jouait au tennis avec moi (sourire). Donc il est quasi­ment né sur un court de tennis ! Et je crois qu’à peine une semaine après la nais­sance de Sascha, ma mère était de retour sur le terrain pour jouer avec moi ou donner des cours. Sascha et le tennis, c’est depuis le tout premier jour. Il était toujours là, au bord du court, dans sa pous­sette. À la maison, on faisait du mini‐tennis. On construi­sait un filet avec des cassettes vidéo et on jouait sur le tapis. On s’écla­tait ! Je lui répé­tais souvent qu’il pouvait devenir très fort. Ce n’était pas des paroles en l’air, je le pensais vrai­ment. Il avait le talent et la passion. Très vite, on a commencé à s’en­traîner ensemble. Il n’avait même pas 10 ans et je l’emmenais déjà sur le court pour jouer. »