Consultant pour Eurosport Allemagne, Mischa Zverev, frère de Alexander et ancien 25e joueur mondial, a bien voulu donner son senti­ment sur le tournoi de Sascha, qui n’a toujours pas perdu le moindre set avant son duel ce mercredi face Lloyd Harris en quarts de finale de l’US Open.

« Il doit faire ce qu’il fait toujours : servir en force, au premier et au deuxième service, utiliser son revers en croisé et en fond de court, et utiliser son coup droit lourd qui, je pense, s’est amélioré au cours des 12 derniers mois. C’est vrai­ment une arme et il peut vrai­ment ouvrir le court avec ce coup, qu’il soit rapide ou très rapide avec beau­coup de lift. Et son jeu au filet n’est pas comme le mien, mais il y arrive », a lancé Mischa avec un grand sourire.

« Il déteste perdre son service. S’il perd un jeu de service dans tout un match et qu’il fait trois doubles fautes, il quit­tera le court en disant ‘nous devons aller nous entraîner parce que mon service était mauvais’. Donc oui, son service est une grande partie de toutes les armes qu’il possède et il aime servir propre­ment et clai­re­ment. C’est un perfec­tion­niste. Nous avions l’ha­bi­tude de frapper des revers pendant une heure en croisé, parce qu’il n’était pas content si après 100 coups il en manquait un de peu. C’est donc un perfec­tion­niste, mais c’est ce qui le rend génial. »