Particulièrement soulagée après sa victoire au premier tour, Kristina Mladenovic fait partie des 11 joueurs sous surveillance après avoir eu des contacts avec Benoît Paire, testé positif au COVID-19. La Française a reconnu avoir disputé une partie de carte, masquée, avec l’Avignonnais ce qui a conduit à son isolement. Pourtant autorisée à jouer, elle n’a cependant le droit de ne rien faire d’autre.

« Je suis seulement autorisée à jouer mon match, je ne peux littéralement rien faire d’autre… Je n’ai pas le droit de faire du fitness, ou quelque chose d’autre dans la bulle. Je n’ai plus le droit de faire quoi que ce soit. Je suis complètement seul avec mon frère qui est aussi mon entraîneur. C’est donc littéralement une bulle dans une bulle. »

Questionnée sur ses différentes interactions avec Benoît Paire, Kiki s’est défendue : « C’est vraiment difficile pour moi d’accepter cette chose parce que ce n’est pas comme si j’étais dans son entourage proche. Je me sens très désolée et mal pour lui alors j’essaie de rester positive. J’ai été testé deux fois depuis et je suis toujours négative, j’espère que je vais rester comme ça. »