C’est officiel, Timea Babos et la Française Kristina Mladenovic on été officiellement retirées du tableau de doubles féminins en raison des règles de quarantaine du comté de Nassau. C’est par un communiqué que l’USTA a annoncé la (mauvaise)nouvelle. Rappelons que « Kiki » a été en contact rapproché avec Benoît Paire alors que ce dernier a été testé positif au COVID-19. Tout comme Adrian Mannarino, qui a finalement été autorisé à jouer son match du troisième tour face à Alexander Zverev après trois heures de retard et des négociations où même Novak Djokovic est intervenu.

Désormais, la question est de savoir pourquoi la même règle n’a pas été appliquée pour Mannarino hier (vendredi). Et pourquoi la dizaine de joueurs concernés ont pu jouer et s’entraîner lors des premiers tours ? Il y a visiblement un souci de cohérence. La suite au prochain épisode.