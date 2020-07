L’US Open n’en finit plus de susciter de nombreuses inquiétudes. Alors que Rafael Nadal et Novak Djokovic ne cachent pas qu’ils ne sont pas sûrs d’aller à New York, Kristina Mladenovic, elle, aimerait y aller, mais elle explique dans les colonnes de L’Equipe qu’elle pourrait y être empêchée pour des raisons administratives. « Je m’étais fixée de reprendre à New York. Mais il y a un paramètre très intéressant. Je n’ai plus mon visa Esta et on ne nous le donne pas pour l’instant, a expliqué la numéro 1 française dans les colonnes du quotidien sportif. Du coup, j’ai été obligée de m’inscrire à Palerme et Prague sur terre battue. Et si je n’obtiens pas de visa avec ces restrictions de voyage, je me rabattrai sur la tournée sur terre. C’est très spécial. Il y a énormément d’incertitudes. »

Une incertitude qui a été renforcée ces derniers jours par l’annulation de cinq tournois ITF par l’USTA sur son territoire. Autant dire que l’US Open est plus que jamais menacé.