Qualifié, aux côtés de son compa­triote Fabien Reboul, pour les quarts de finale de l’US Open en double, le Français Sadio Doumbia s’est confié à L’Equipe dans une inter­view à la fois savou­reuse et surpre­nante, dans laquelle il dévoile une facette de sa person­na­lité et ses passions. Extrait :

« J’aime beau­coup Soljenitsyne, j’adore Camus, Proust… Je lis deux ou trois livres en même temps. J’ai toujours un Kundera. Quand je me fais larguer, je vais lire du roman­tisme. Si j’ai envie de me booster, je vais aller vers le déve­lop­pe­ment personnel, Anthony Robbins ou Timothy Ferriss. En ce moment, je suis à fond dans les podcasts. J’enchaîne les trucs sur les serial killers. Parce que mon ex m’avait dit que j’avais un côté socio­pathe, psycho­pathe. Ça m’in­té­res­sait de creuser le sujet. Et je vois ce qu’elle voulait dire. J’y consacre une heure et demie, deux heures par soir. Hier (lundi), je devais me coucher à minuit, j’ai commencé le podcast, à 1h30 du matin j’y étais encore. »