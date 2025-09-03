Qualifié, aux côtés de son compatriote Fabien Reboul, pour les quarts de finale de l’US Open en double, le Français Sadio Doumbia s’est confié à L’Equipe dans une interview à la fois savoureuse et surprenante, dans laquelle il dévoile une facette de sa personnalité et ses passions. Extrait :
« J’aime beaucoup Soljenitsyne, j’adore Camus, Proust… Je lis deux ou trois livres en même temps. J’ai toujours un Kundera. Quand je me fais larguer, je vais lire du romantisme. Si j’ai envie de me booster, je vais aller vers le développement personnel, Anthony Robbins ou Timothy Ferriss. En ce moment, je suis à fond dans les podcasts. J’enchaîne les trucs sur les serial killers. Parce que mon ex m’avait dit que j’avais un côté sociopathe, psychopathe. Ça m’intéressait de creuser le sujet. Et je vois ce qu’elle voulait dire. J’y consacre une heure et demie, deux heures par soir. Hier (lundi), je devais me coucher à minuit, j’ai commencé le podcast, à 1h30 du matin j’y étais encore. »
Publié le mercredi 3 septembre 2025 à 15:58