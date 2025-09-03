AccueilUS Open"Mon ex m'avait dit que j'avais un côté sociopathe, psychopathe. Ça m'intéressait...
« Mon ex m’avait dit que j’avais un côté socio­pathe, psycho­pathe. Ça m’in­té­res­sait de creuser le sujet. Et je vois ce qu’elle voulait dire », raconte le Français Sadio Doumbia, qualifié en quarts de finale du double

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Qualifié, aux côtés de son compa­triote Fabien Reboul, pour les quarts de finale de l’US Open en double, le Français Sadio Doumbia s’est confié à L’Equipe dans une inter­view à la fois savou­reuse et surpre­nante, dans laquelle il dévoile une facette de sa person­na­lité et ses passions. Extrait :

« J’aime beau­coup Soljenitsyne, j’adore Camus, Proust… Je lis deux ou trois livres en même temps. J’ai toujours un Kundera. Quand je me fais larguer, je vais lire du roman­tisme. Si j’ai envie de me booster, je vais aller vers le déve­lop­pe­ment personnel, Anthony Robbins ou Timothy Ferriss. En ce moment, je suis à fond dans les podcasts. J’enchaîne les trucs sur les serial killers. Parce que mon ex m’avait dit que j’avais un côté socio­pathe, psycho­pathe. Ça m’in­té­res­sait de creuser le sujet. Et je vois ce qu’elle voulait dire. J’y consacre une heure et demie, deux heures par soir. Hier (lundi), je devais me coucher à minuit, j’ai commencé le podcast, à 1h30 du matin j’y étais encore. »

Publié le mercredi 3 septembre 2025 à 15:58

