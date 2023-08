De retour en forme depuis le début de la tournée améri­caine et tombeur de Taro Daniel au premier tour de l’US Open, Gaël Monfils va désor­mais défier le 8e mondial, Andrey Rublev. Le Français, qui déjà battu trois joueurs du top 15 en août (Tsitsipas, Norrie et De Minaur) aborde ce match sans pres­sion. Des propos rapportés par L’Equipe :

« Qu’est‐ce que je peux dire ? Je prends ce qui vient. Je vais jouer un mec qui est top 10 avec un tennis incroyable, qu’est‐ce que je peux dire de plus (rire). Il arrive tôt dans le tableau. C’est un gros match et je vais faire le maximum. C’est du bonus. Et si je me fais déchirer, ça ne surprendra personne (rire). Honnêtement, j’es­père faire un bon match. Je ne sais pas si je peux gagner, mais je vais faire le maximum. Si je perds… Je ne suis pas favori, quoi qu’il arrive. Je vais jouer la veille de mon anni­ver­saire. J’aurai 37 ans le lende­main. Si je perds, je suis avec ma fille, j’aurai quand même fait une bonne tournée, ça ne va pas changer ma vie. Si je gagne, je célèbre mon anni­ver­saire à New York, un peu trop loin de ma fille, mais j’ai gagné un top 10, c’est cool aussi. Les deux scéna­rios me vont. La seule chose que je ne maîtrise pas, mais j’en ai envie, c’est de sortir un gros match. Mais je ne pars pas défai­tiste. Juste, donner un bon match avec ce que j’ai là, est‐ce que ce sera suffi­sant pour le battre, je le saurai après. »