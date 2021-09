Vainqueur en 4 manches de Steve Johnson () au cours d’un match stres­sant, Gaël Monfils a su garder son calme et une certaine forme de séré­nité alors qu’il était loin de jouer à son meilleur niveau.

« C’était un match diffi­cile. Contre « Stevie », c’est toujours un match inté­res­sant. Aujourd’hui, les condi­tions étaient un peu diffé­rentes avec un peu de vent, j’ai donc dû m’ajuster un peu et être habile tacti­que­ment pour m’en, sortir » a expliqué le tricolore.

Il reste que cette victoire, avant d’aller défier un certain Sinner fait du bien au moral d’au­tant que face à un Américain dans un stade plein, l’am­biance était : « Une ambiance de dingue. Même si je jouais un Américain, c’était fou. Ça me manquait. J’adore ça ! Même quand tu joues pas bien ou moins bien, tu es telle­ment porté, tu as une énergie. Ce match, sur un terrain sans personne, pour moi c’est dur. L’énergie posi­tive fait que ça revient. C’est simple, j’ai recom­mencé à gagner (des matches cette saison) quand il y avait du monde. C’était plus dur pour moi, j’ai mis plus de temps à m’adapter (aux huis‐clos). L’arrivée du public, ce sont des condi­tions beau­coup plus natu­relles. Dès qu’il y a du public, c’est incroyable »