Battu en 5 manches par le Russe Safiulin (6−4, 2–6, 6–1, 3–6, 6–4), la « Monf » accu­sait un peu le coup après cette élimi­na­tion au 1er tour d’un tournoi qu’il aime parti­cu­liè­re­ment. S’exprimant auprès de nos confrères de l’Equipe, présents à New‐York, Gaël a insisté sur l’ob­jectif qu’il garde en tête.

« Je garde mon dernier objectif. Jouer jusqu’à 40 piges. J’espère que je rentrerai dans ce tournoi par mon clas­se­ment, sinon je deman­derai une wild‐card comme Caro (Garcia). 40 ans, je m’en sens capable, en vrai. Ce n’est pas dans trop long­temps. Mais j’ai­me­rais surtout être compé­titif. Je vais faire tout pour. Il y a peu d’ath­lètes qui arrivent à performer à un bon niveau à 40 ans. Alors, déjà j’ai­me­rais faire mieux que lors de cette tournée, mais j’ai­me­rais être un de ceux qui ont performé correc­te­ment jusqu’à 40 ans »