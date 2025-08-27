Battu en 5 manches par le Russe Safiulin (6−4, 2–6, 6–1, 3–6, 6–4), la « Monf » accusait un peu le coup après cette élimination au 1er tour d’un tournoi qu’il aime particulièrement. S’exprimant auprès de nos confrères de l’Equipe, présents à New‐York, Gaël a insisté sur l’objectif qu’il garde en tête.
« Je garde mon dernier objectif. Jouer jusqu’à 40 piges. J’espère que je rentrerai dans ce tournoi par mon classement, sinon je demanderai une wild‐card comme Caro (Garcia). 40 ans, je m’en sens capable, en vrai. Ce n’est pas dans trop longtemps. Mais j’aimerais surtout être compétitif. Je vais faire tout pour. Il y a peu d’athlètes qui arrivent à performer à un bon niveau à 40 ans. Alors, déjà j’aimerais faire mieux que lors de cette tournée, mais j’aimerais être un de ceux qui ont performé correctement jusqu’à 40 ans »
Publié le mercredi 27 août 2025 à 07:08