aël Monfils a vu son histoire avec l’US Open se terminer cette nuit face au très solide Learner Tien, qui ne lui a laissé que très peu d’occasions de s’exprimer.

Battu en trois sets (6−3, 6–4, 6–3), « La Monf » a donc disputé son dernier match à l’US Open, un tournoi qui aura marqué sa carrière et dans lequel il aura souvent vécu des moments de commu­nion excep­tion­nels avec le public new‐yorkais.

Interrogé en confé­rence de presse sur la suite de sa carrière, le Français a fait une révé­la­tion pour le moins inat­tendue : dès l’année prochaine, il devrait troquer la raquette pour un bureau et se lancer dans le monde de la finance.

Gael Monfils, who is reti­ring at the end of year, says his next career after tennis will be in finance



« I have a new chapter coming. Next year. I’ll be working in finance. I already signed to work in wealth mana­ge­ment in a Swiss company.



My next chapter is looking more in an… pic.twitter.com/DgAdoSsZVN — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 4, 2026

« J’ai un nouveau chapitre qui arrive. L’année prochaine, je travaillerai dans la finance. J’ai déjà signé pour travailler dans la gestion de patri­moine au sein d’une entre­prise suisse. Mon prochain chapitre sera davan­tage orienté vers un bureau et le travail dans la finance. J’aurai toujours un œil sur le tennis parce que j’adore ce sport et que ma femme y joue. Je ne pense pas que l’année prochaine, je ferai beau­coup de choses liées au tennis. Je serai là quoi qu’il arrive, un peu pour Elina, mais je serai davan­tage un homme de la finance » a déclaré Monfils.

Une recon­ver­sion pour le moins surpre­nante pour l’un des joueurs les plus spec­ta­cu­laires de sa génération.

Pensez‐vous que cette nouvelle vie lui conviendra ou qu’il finira par revenir dans le monde du tennis ?