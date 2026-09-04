aël Monfils a vu son histoire avec l’US Open se terminer cette nuit face au très solide Learner Tien, qui ne lui a laissé que très peu d’occasions de s’exprimer.
Battu en trois sets (6−3, 6–4, 6–3), « La Monf » a donc disputé son dernier match à l’US Open, un tournoi qui aura marqué sa carrière et dans lequel il aura souvent vécu des moments de communion exceptionnels avec le public new‐yorkais.
Interrogé en conférence de presse sur la suite de sa carrière, le Français a fait une révélation pour le moins inattendue : dès l’année prochaine, il devrait troquer la raquette pour un bureau et se lancer dans le monde de la finance.
« J’ai un nouveau chapitre qui arrive. L’année prochaine, je travaillerai dans la finance. J’ai déjà signé pour travailler dans la gestion de patrimoine au sein d’une entreprise suisse. Mon prochain chapitre sera davantage orienté vers un bureau et le travail dans la finance. J’aurai toujours un œil sur le tennis parce que j’adore ce sport et que ma femme y joue. Je ne pense pas que l’année prochaine, je ferai beaucoup de choses liées au tennis. Je serai là quoi qu’il arrive, un peu pour Elina, mais je serai davantage un homme de la finance » a déclaré Monfils.
Une reconversion pour le moins surprenante pour l’un des joueurs les plus spectaculaires de sa génération.
Pensez‐vous que cette nouvelle vie lui conviendra ou qu’il finira par revenir dans le monde du tennis ?
Publié le vendredi 4 septembre 2026 à 09:06