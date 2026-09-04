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Monfils dévoile sa folle recon­ver­sion : « L’année prochaine. Je travaillerai dans la finance. J’ai déjà signé pour travailler dans la gestion de patri­moine au sein d’une entre­prise suisse » 

Par
Antoine Touchard
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aël Monfils a vu son histoire avec l’US Open se terminer cette nuit face au très solide Learner Tien, qui ne lui a laissé que très peu d’occasions de s’exprimer.

Battu en trois sets (6−3, 6–4, 6–3), « La Monf » a donc disputé son dernier match à l’US Open, un tournoi qui aura marqué sa carrière et dans lequel il aura souvent vécu des moments de commu­nion excep­tion­nels avec le public new‐yorkais.

Interrogé en confé­rence de presse sur la suite de sa carrière, le Français a fait une révé­la­tion pour le moins inat­tendue : dès l’année prochaine, il devrait troquer la raquette pour un bureau et se lancer dans le monde de la finance.

« J’ai un nouveau chapitre qui arrive. L’année prochaine, je travaillerai dans la finance. J’ai déjà signé pour travailler dans la gestion de patri­moine au sein d’une entre­prise suisse. Mon prochain chapitre sera davan­tage orienté vers un bureau et le travail dans la finance. J’aurai toujours un œil sur le tennis parce que j’adore ce sport et que ma femme y joue. Je ne pense pas que l’année prochaine, je ferai beau­coup de choses liées au tennis. Je serai là quoi qu’il arrive, un peu pour Elina, mais je serai davan­tage un homme de la finance » a déclaré Monfils. 

Une recon­ver­sion pour le moins surpre­nante pour l’un des joueurs les plus spec­ta­cu­laires de sa génération.

Pensez‐vous que cette nouvelle vie lui conviendra ou qu’il finira par revenir dans le monde du tennis ?

Publié le vendredi 4 septembre 2026 à 09:06

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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