Gaël Monfils dispu­tait cette nuit son deuxième tour à l’US Open face au très solide et jeune Américain Learner Tien.

La marche était cette fois trop haute pour le Français, qui n’a rien pu faire face à la jeunesse de son adver­saire et s’est incliné en trois sets (6−3, 6–4, 6–3).

Longuement salué et applaudi par le public à sa sortie du court, Monfils est revenu en confé­rence de presse sur sa carrière et sur la manière dont les gens se souvien­dront de lui. Pour le Français, le plus impor­tant reste d’avoir été lui‐même tout au long de son parcours et d’avoir rendu sa famille fière.

« Honnêtement, je ne sais pas. Qu’ils fassent ce qu’ils veulent. Je suis juste moi, Gaël Monfils. Je pense que je suis le même depuis que je suis sur le circuit, avec beau­coup de joie. Je trouve qu’on n’a pas besoin de dire à qui que ce soit comment on veut qu’on se souvienne de soi. Je pense que certaines personnes m’aiment bien, d’autres pas. Certaines personnes pensent que je suis amusant, d’autres pas. Certaines personnes pensent que je les divertis, d’autres peut‐être pas. Ça me va, tout ça. Je suis juste heureux de savoir que ce qui est le plus impor­tant pour moi, c’est la façon dont ma famille a vécu toutes ces années, comment elle se souviendra de ce parcours et à quel point il était incroyable. C’est ça, le plus impor­tant pour moi » a déclaré La Monf.