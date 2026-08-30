La fin approche pour Gaël Monfils, à Flushing Meadows le Français dispu­tera le dernier Grand Chelem de sa carrière. Le dernier rescapé des Mousquetaires peut partir la conscience tran­quille, l’avenir du tennis Tricolore est entre de bonnes mains avec Arthur Fils.

Auteur d’une belle tournée améri­caine, avec un quart de finale à Montréal, et surtout son premier sacre en Masters 1000 à Cincinnati, le onzième joueur mondial fait clai­re­ment partie des outsi­ders de l’US Open.

Forcément, LaMonf a été inter­rogé en confé­rence de presse sur son jeune compa­triote. Le joueur de 39 ans prête un bel avenir à son cadet.

« J’ai l’im­pres­sion qu’il commence à comprendre le circuit, ça fait trois ou quatre ans qu’il joue main­te­nant. Il a eu, sa première grave bles­sure, il est revenu en force et a remporté de belles victoires, et a sans aucun doute décroché sa plus grande victoire, la semaine dernière. Pour moi, il est toujours en plein appren­tis­sage de son poten­tiel. Il a un poten­tiel très élevé pour fran­chir un cran en plus. Donc je pense qu’il a bien sûr une chance de remporter un Grand Chelem. J’ai l’impression qu’il y croit de plus en plus. Ça fait un an et demi qu’il le prouve. Il mérite d’être au tout sommet de notre sport. Donc pour moi, son poten­tiel est illimité ».