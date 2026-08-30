La fin approche pour Gaël Monfils, à Flushing Meadows le Français disputera le dernier Grand Chelem de sa carrière. Le dernier rescapé des Mousquetaires peut partir la conscience tranquille, l’avenir du tennis Tricolore est entre de bonnes mains avec Arthur Fils.
Auteur d’une belle tournée américaine, avec un quart de finale à Montréal, et surtout son premier sacre en Masters 1000 à Cincinnati, le onzième joueur mondial fait clairement partie des outsiders de l’US Open.
Forcément, LaMonf a été interrogé en conférence de presse sur son jeune compatriote. Le joueur de 39 ans prête un bel avenir à son cadet.
« J’ai l’impression qu’il commence à comprendre le circuit, ça fait trois ou quatre ans qu’il joue maintenant. Il a eu, sa première grave blessure, il est revenu en force et a remporté de belles victoires, et a sans aucun doute décroché sa plus grande victoire, la semaine dernière. Pour moi, il est toujours en plein apprentissage de son potentiel. Il a un potentiel très élevé pour franchir un cran en plus. Donc je pense qu’il a bien sûr une chance de remporter un Grand Chelem. J’ai l’impression qu’il y croit de plus en plus. Ça fait un an et demi qu’il le prouve. Il mérite d’être au tout sommet de notre sport. Donc pour moi, son potentiel est illimité ».
Publié le dimanche 30 août 2026 à 11:02