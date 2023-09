Après une tournée améri­caine réussie, la « Monf » va se reposer puis il parti­ci­pera à l’UTS de Francfort, la Laver Cup et fera la tournée indoor. Il lui reste donc de l’énergie même si on ne connait pas la nature de son enga­ge­ment pour 2024. On se souvient que lors de son retour, il avait comme objectif de pouvoir parti­ciper aux Jeux Olympiques. Aux alen­tours de la 136ème place après l’US Open, il lui reste donc du chemin à accom­plir pour être suscep­tible d’être dans le team France.

Il reste que si cette objectif est une « carotte », il a avoué aussi que sa femme le pous­sait vrai­ment à conti­nuer et à ne pas baisser les bras.

« J’adore le jeu. Mais pour être vrai­ment honnête, je pense que ma femme me pousse beau­coup à conti­nuer. Je lui ai dit que je ne pouvais pas jouer éter­nel­le­ment. Elle pense que je peux jouer pour toujours. Pas vrai­ment moi. Mes parents pensent aussi que je peux jouer encore de nombreuses années. Après c’est vrai que je sens que je l’ai toujours, que j’en ai encore un peu dans le réservoir »