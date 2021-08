Dans un long entre­tien accordé au journal l’Equipe, Gaël Monfils explique comment il a selon lui retrouvé un niveau digne de son talent.

Cela est notam­ment lié à la rela­tion parti­cu­lière, qu’il entre­tient avec son coach Gunther Bresnik.

Connu pour avoir entrainé Dominic Thiem et ne l’avoir jamais ménagé, Gunther emploie donc la même tactique avec la « Monf » et c’est cela qui plait au trico­lore : « Les gens ont toujours des a priori mais c’est lui qui me freine (rires). Je me suis toujours beau­coup entraîné et je suis très perfec­tion­niste. Tant que je n’ar­rive pas à faire vingt coups droits comme je le veux, je m’acharne dessus. Tous les deux, on trouve notre compte »

L’US Open est un tournoi que Gäel apprécie vrai­ment. Il y a déjà réalisé des vrais exploits et le public de New‐York adore le Tricolore.