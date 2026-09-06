Si le circuit féminin est souvent décrié à cause de son manque de stars, la donne est en train de rapidement évoluer au vu de ce que Iva Jovic (18 ans, 14e mondiale) et Alexandra Eala (21 ans, 18e) ont proposé cette nuit au troisième tour de l’US Open.
Si c’est la jeune américaine qui a fini par l’emporter après un match haletant de 3h de jeu (7−5, 3–6, 7–5), l’important est ailleurs pour la légende, Monica Seles, qui n’a visiblement pas loupé une miette de ce duel entre deux nouvelles stars du tennis féminin.
« Ce match de l’US Open d’hier soir était bouillant. L’intensité à chaque point était incroyable. J’aurais aimé que ce soit un match en 3 sets sur 5, car je ne voulais pas que ça se termine », a écrit l’ancienne numéro 1 mondiale et nonuple lauréate en Grand Chelem.
Publié le dimanche 6 septembre 2026 à 19:37