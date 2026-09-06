Si le circuit féminin est souvent décrié à cause de son manque de stars, la donne est en train de rapi­de­ment évoluer au vu de ce que Iva Jovic (18 ans, 14e mondiale) et Alexandra Eala (21 ans, 18e) ont proposé cette nuit au troi­sième tour de l’US Open.

Si c’est la jeune améri­caine qui a fini par l’emporter après un match hale­tant de 3h de jeu (7−5, 3–6, 7–5), l’im­por­tant est ailleurs pour la légende, Monica Seles, qui n’a visi­ble­ment pas loupé une miette de ce duel entre deux nouvelles stars du tennis féminin.

« Ce match de l’US Open d’hier soir était bouillant. L’intensité à chaque point était incroyable. J’aurais aimé que ce soit un match en 3 sets sur 5, car je ne voulais pas que ça se termine », a écrit l’an­cienne numéro 1 mondiale et nonuple lauréate en Grand Chelem.