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Monica Seles s’en­flamme pour deux nouvelles stars du circuit : « J’aurais aimé que ce soit un match en 5 sets, car je ne voulais pas que ça se termine »

Par
Thomas S
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Si le circuit féminin est souvent décrié à cause de son manque de stars, la donne est en train de rapi­de­ment évoluer au vu de ce que Iva Jovic (18 ans, 14e mondiale) et Alexandra Eala (21 ans, 18e) ont proposé cette nuit au troi­sième tour de l’US Open.

Si c’est la jeune améri­caine qui a fini par l’emporter après un match hale­tant de 3h de jeu (7−5, 3–6, 7–5), l’im­por­tant est ailleurs pour la légende, Monica Seles, qui n’a visi­ble­ment pas loupé une miette de ce duel entre deux nouvelles stars du tennis féminin. 

« Ce match de l’US Open d’hier soir était bouillant. L’intensité à chaque point était incroyable. J’aurais aimé que ce soit un match en 3 sets sur 5, car je ne voulais pas que ça se termine », a écrit l’an­cienne numéro 1 mondiale et nonuple lauréate en Grand Chelem. 

Publié le dimanche 6 septembre 2026 à 19:37

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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