À chaque levée du Grand Chelem, les spécialistes de la petite balle jaune se prêtent au jeu des pronostics. Sur son compte Instagram, Patrick Mouratoglou a donné ses favoris pour l’US Open.
Sans surprise, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz ont sa préférence, mais l’entraîneur français garde un œil attentif sur Ben Shelton. Auteur d’une excellente tournée américaine avec le Masters 1000 de Toronto en poche, il pourrait être un sérieux prétendant, sans écarter Novak Djokovic. Sans grande préparation cette saison, le Serbe s’est hissé dans le dernier carré de chaque Grand Chelem disputé. Difficile de le sortir définitivement de l’équation.
« À l’heure actuelle, il y a deux favoris pour chaque tournoi du Grand Chelem, Alcaraz et Sinner. Je pense que cette victoire de Sinner à Wimbledon était extrêmement importante, car Alcaraz l’avait battu cinq fois de suite avant cela. Maintenant, c’est complètement différent. Il a goûté à la victoire contre lui en finale d’un Grand Chelem, ce qui donnera un avantage à Sinner. Mais ils sont très proches en termes de niveau. S’ils maintiennent ce niveau, ils resteront toujours les deux grands favoris. Et il y a quelques joueurs qui pourraient peut‐être créer la surprise. Le premier est Ben Shelton, qui vient de remporter son premier Masters 1000, qui est américain, qui sera aux États‐Unis et qui n’aura peur de personne. Maintenant, il faut parler de Novak, car on ne peut jamais l’écarter ».
Publié le samedi 23 août 2025 à 17:50