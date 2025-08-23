À chaque levée du Grand Chelem, les spécia­listes de la petite balle jaune se prêtent au jeu des pronos­tics. Sur son compte Instagram, Patrick Mouratoglou a donné ses favoris pour l’US Open.

Sans surprise, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz ont sa préfé­rence, mais l’en­traî­neur fran­çais garde un œil attentif sur Ben Shelton. Auteur d’une excel­lente tournée améri­caine avec le Masters 1000 de Toronto en poche, il pour­rait être un sérieux préten­dant, sans écarter Novak Djokovic. Sans grande prépa­ra­tion cette saison, le Serbe s’est hissé dans le dernier carré de chaque Grand Chelem disputé. Difficile de le sortir défi­ni­ti­ve­ment de l’équation.

« À l’heure actuelle, il y a deux favoris pour chaque tournoi du Grand Chelem, Alcaraz et Sinner. Je pense que cette victoire de Sinner à Wimbledon était extrê­me­ment impor­tante, car Alcaraz l’avait battu cinq fois de suite avant cela. Maintenant, c’est complè­te­ment diffé­rent. Il a goûté à la victoire contre lui en finale d’un Grand Chelem, ce qui donnera un avan­tage à Sinner. Mais ils sont très proches en termes de niveau. S’ils main­tiennent ce niveau, ils reste­ront toujours les deux grands favoris. Et il y a quelques joueurs qui pour­raient peut‐être créer la surprise. Le premier est Ben Shelton, qui vient de remporter son premier Masters 1000, qui est améri­cain, qui sera aux États‐Unis et qui n’aura peur de personne. Maintenant, il faut parler de Novak, car on ne peut jamais l’écarter ».