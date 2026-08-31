Conseiller de Stefanos Tsitsipas depuis plusieurs semaines, Patrick Mouratoglou a fait le déplacement à l’US Open où son joueur va défier Arthur Fils au premier tour.
Lors d’une interview accordée à L’Equipe, l’entraîneur français a encensé son jeune compatriote, titré à Cincinnati et désormais 11e mondial.
« Pour moi, Fils est l’un des trois favoris du tournoi. Je l’avais dit avant de savoir qu’on allait le jouer. Quand tu regardes les résultats qu’il a faits, personne n’a fait mieux récemment. Ce qui est impressionnant, c’est de revenir d’une si longue blessure en se posant zéro question. C’est fort. Normalement, dans ces cas‐là, c’est par étapes. Avec lui, pas d’étape. Il arrive, il tape fort tout de suite. Ça montre un état d’esprit particulier quand même. Et sur le jeu, il fait tout bien, il n’a pas de point faible. Il y a une espèce d’intensité, de puissance qui est impressionnante. Il envoie vraiment au service. Il est très solide en revers et il arrive même à attaquer. Et en coup droit, il déménage. C’est un rouleau compresseur. Son coup droit est largement au‐dessus d’Alcaraz et Sinner en termes de vitesse et plus rotation. C’est le mec qui frappe de loin le plus fort sur le circuit. Il faut que le corps puisse suivre, c’est tout. Si c’est sous contrôle, il ne va pas être facile à arrêter. Et il a une confiance énorme en lui. C’est ce qui a manqué à beaucoup de générations de France. »
Publié le lundi 31 août 2026 à 12:55