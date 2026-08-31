Conseiller de Stefanos Tsitsipas depuis plusieurs semaines, Patrick Mouratoglou a fait le dépla­ce­ment à l’US Open où son joueur va défier Arthur Fils au premier tour.

Lors d’une inter­view accordée à L’Equipe, l’en­traî­neur fran­çais a encensé son jeune compa­triote, titré à Cincinnati et désor­mais 11e mondial.

« Pour moi, Fils est l’un des trois favoris du tournoi. Je l’avais dit avant de savoir qu’on allait le jouer. Quand tu regardes les résul­tats qu’il a faits, personne n’a fait mieux récem­ment. Ce qui est impres­sion­nant, c’est de revenir d’une si longue bles­sure en se posant zéro ques­tion. C’est fort. Normalement, dans ces cas‐là, c’est par étapes. Avec lui, pas d’étape. Il arrive, il tape fort tout de suite. Ça montre un état d’es­prit parti­cu­lier quand même. Et sur le jeu, il fait tout bien, il n’a pas de point faible. Il y a une espèce d’in­ten­sité, de puis­sance qui est impres­sion­nante. Il envoie vrai­ment au service. Il est très solide en revers et il arrive même à atta­quer. Et en coup droit, il démé­nage. C’est un rouleau compres­seur. Son coup droit est large­ment au‐dessus d’Alcaraz et Sinner en termes de vitesse et plus rota­tion. C’est le mec qui frappe de loin le plus fort sur le circuit. Il faut que le corps puisse suivre, c’est tout. Si c’est sous contrôle, il ne va pas être facile à arrêter. Et il a une confiance énorme en lui. C’est ce qui a manqué à beau­coup de géné­ra­tions de France. »