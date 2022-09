Ancien mentor de Cori Gauff avec qui il a partagé de nombreuses séances d’en­traî­ne­ment au sein de son académie dans le sud de la France, Patrick Mouratoglou s’est exprimée avec enthou­siasme concer­nant les progrès de son ancienne protégée malgré sa défaite en quarts de finale face à Caroline Garcia à Flushing Meadows.

« Elle m’a l’air d’être une jeune femme incroya­ble­ment mature et pour­rait peut‐être le supporter. C’est beau­coup de pres­sion. Mais je suis sûr à 100 % qu’elle peut le faire. Elle le gère déjà bien, parce qu’elle est vrai­ment sous les projec­teurs depuis qu’elle a 15 ans, avec une pres­sion folle. Je vois ses progrès et ils sont impres­sion­nants. Je vois aussi des amélio­ra­tions dans son jeu qui sont impres­sion­nantes aussi. Et je pense que sur cet US Open, elle a été malchan­ceuse de jouer Garcia, parce que je pense qu’elle et Caroline étaient les deux meilleures joueuses du tournoi sans aucun doute. Si elle avait joué contre elle en finale, cela aurait été diffé­rent, mais c’est le jeu. Il lui faudrait peut‐être quelques mois de plus pour être capable de gérer la pres­sion énorme de ce quart de finale. C’est juste une ques­tion de temps. Je n’ai aucun doute sur le fait qu’elle deviendra une figure de proue de la WTA à l’avenir. »