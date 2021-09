Omniprésent sur cet US Open en tant qu’en­traî­neur de plusieurs joueurs et joueuses dont Rune, Gauff et Tsitsipas, Patrick Mouratoglou s’est enfin décidé à prendre la parole sur le cas du Grec.

Même s’il recon­naît rapi­de­ment que son poulain prend « beau­coup de temps » lors de ses pauses toilette, Patrick a surtout insisté sur les accu­sa­tions de tricherie profé­rées par Alexander Zverev à Cincinnati. Une bonne manière de noyer le poisson et d’éviter ainsi de parler du compor­te­ment qualifié « d’anti‐sportif » par plusieurs joueurs dont Murray et Mannarino.

« Il est vrai que Stefanos prend beau­coup de temps. Il ne cherche pas à casser le rythme, ce serait stupide dans son cas : il venait de gagner le 4e set (face à Mannarino au 2e tour, ndlr). C’est votre momentum, vous ne voulez pas le casser, donc ce n’est pas du tout le cas. J’ai entendu des choses stupides comme le fait qu’il envoyait des SMS à son père. Il n’avait même pas son télé­phone. Son télé­phone était à l’hôtel. Donc ça n’a aucun sens. Et vous ne pouvez pas imaginer que quel­qu’un comme Stefanos ferait quelque chose comme ça. Il est tout sauf un tricheur et je ne peux pas accepter d’en­tendre des choses comme ça. »