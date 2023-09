Djokovic a remporté son 24e titre du Grand Chelem à l’US Open contre Medvedev. Le Serbe, consi­déré comme le meilleur joueur du monde est pour­tant battable selon Mouratoglou. L’Entraîneur fran­çais a analysé le jeu de Djokovic en finale à New York, pour Eye Of The Coach :

« Il y a deux Novaks en finale du Grand Chelem. Il y a le Novak qui vient conquérir, et quand il joue son meilleur, il est le meilleur joueur du monde. Et il y a le Novak qui vient à ne pas perdre ; celui‐ci est battable, il est extrê­me­ment diffi­cile à battre, mais il est battable. Dans cette finale, il est venu conquérir et il l’a fait. Il a utilisé le service et la volée beau­coup, beau­coup plus. C’est quelque chose qu’il a ajouté à son jeu ces derniers temps. Sur la plupart des points clés qu’il a servis et volleyés, il a profité du fait que Daniil était si loin en arrière et qu’il a marqué la plupart des points. Il est égale­ment venu beau­coup plus au filet, pour raccourcir les points »