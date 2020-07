L’US Open aura-t-il lieu ? Dans quelles conditions se déroulera-t-il ? Les joueurs européens décideront-ils de se rendre dans la Big Apple ? Le débat autour du Grand Chelem new-yorkais n’en finit plus d’animer la planète tennis.

Si une décision doit être prise dans les prochains jours, Patrick Mouratoglou s’interroge concernant le bon déroulement de l’US Open et une certaine éthique sportive comme il l’a confié à l’agence Reuters : « S’il y a une quarantaine au retour des Etats-Unis, ça veut dire qu’il sera impossible de jouer Madrid et Rome. S’ils ne peuvent pas disputer ces tournois, ils devront rester dans un appartement pendant deux semaines à rien faire juste avant de faire Roland-Garros, un Grand Chelem sur terre battue. Cela me semble de la folie. Je vois que la situation s’arrange de jour à jour à New York, mais en même temps, il y a beaucoup de restrictions sur les voyages. Il y a beaucoup de questions sans réponse actuellement et pour moi, il y a encore un doute en ce qui concerne l’US Open. Si la Fédération américaine est capable de répondre à toutes ces questions, et je comprends que c’est difficile, alors peut-être que les chances de voir l’US Open se jouer augmenteront. Mais qu’en est-il pour les Sud-Américains ? Et pour les Australiens ? L’US Open ne peut pas devenir le championnat des Etats-Unis non ?«