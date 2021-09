Interrogé par L’Équipe après le premier tour compliqué de Novak Djokovic face à Holger Rune malgré une fait de match tron­quée par les crampes du dernier, Patrick Mouratoglou a fait un constat sans appel sur les débuts du Serbe. Selon le direc­teur de l’Academy Mouratoglou, Novak est déjà dans le dur et va devoir se libérer rapidemment.

« Quand il est tendu ce n’est pas en coup droit, où ses trajec­toires sont plus arron­dies, qu’il rate, c’est en revers, sur lequel il a moins de marge. Son revers est excep­tionnel, certes, mais c’est souvent lui qui casse. Ça a été le cas aujourd’hui (mardi). Il n’y a pas de surprise. Il ne sent pas bien la balle, il est tendu et ça va être un chemin de croix pour lui ce tournoi. À Roland il a mal joué. Et pendant deux sets de sa finale, il est passé à côté du sujet. »