Mouratoglou : « Le coup droit de Sabalenka est plus rapide que celui des hommes et le revers d’Anisimova est plus rapide que celui des hommes »

Par Baptiste Mulatier

Ancien entraî­neur de Serena Williams, Holger Rune ou plus récem­ment Naomi Osaka, Patrick Mouratoglou a partagé une obser­va­tion en regar­dant la finale de l’US Open entre Aryna Sabalenka et Amanda Anisimova, remportée par la numéro 1 mondiale. 

« Le coup droit de Sabalenka est plus rapide que celui des hommes et le revers d’Anisimova est plus rapide que celui des hommes… La limite de vitesse sera dépassée ! », a souligné l’en­traî­neur fran­çais sur le réseau social X. 

Publié le dimanche 7 septembre 2025 à 13:44

