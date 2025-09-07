Ancien entraîneur de Serena Williams, Holger Rune ou plus récemment Naomi Osaka, Patrick Mouratoglou a partagé une observation en regardant la finale de l’US Open entre Aryna Sabalenka et Amanda Anisimova, remportée par la numéro 1 mondiale.
« Le coup droit de Sabalenka est plus rapide que celui des hommes et le revers d’Anisimova est plus rapide que celui des hommes… La limite de vitesse sera dépassée ! », a souligné l’entraîneur français sur le réseau social X.
Publié le dimanche 7 septembre 2025 à 13:44