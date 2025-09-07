Ancien entraî­neur de Serena Williams, Holger Rune ou plus récem­ment Naomi Osaka, Patrick Mouratoglou a partagé une obser­va­tion en regar­dant la finale de l’US Open entre Aryna Sabalenka et Amanda Anisimova, remportée par la numéro 1 mondiale.

Sabalenka’s fore­hand faster than men and Anisimova’s back­hand faster than men…

Speed limit will be exceeded ! — Patrick Mouratoglou (@pmouratoglou) September 6, 2025

« Le coup droit de Sabalenka est plus rapide que celui des hommes et le revers d’Anisimova est plus rapide que celui des hommes… La limite de vitesse sera dépassée ! », a souligné l’en­traî­neur fran­çais sur le réseau social X.