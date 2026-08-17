Patrick Mouratoglou adore commenter l’actualité du circuit et partager ses analyses avec ses nombreux abonnés sur les réseaux sociaux.
Sur son compte Instagram, le coach français a récemment publié une vidéo dans laquelle il explique pourquoi, selon lui, la tâche s’annonce particulièrement compliquée pour Carlos Alcaraz à l’US Open. En cause : une préparation beaucoup trop courte pour aborder dans les meilleures conditions un tournoi du Grand Chelem aussi exigeant.
« Vous savez, il est probablement très fatigué et doit avoir pas mal de courbatures. Il devrait être capable de maintenir ce rythme pendant deux ou trois semaines consécutives pour être véritablement prêt pour un tournoi du Grand Chelem.La préparation va être beaucoup trop courte lorsqu’on est resté éloigné des courts pendant aussi longtemps. Frapper la balle aussi fort tous les jours et retrouver cette intensité, c’est douloureux. Le corps a besoin de temps pour s’y habituer, et c’est encore plus vrai lorsqu’on revient à la compétition » a déclaré Patrick Mouratoglou.
Publié le lundi 17 août 2026 à 10:20