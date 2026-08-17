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Mouratoglou ne croit pas en Alcaraz : « Vous savez, il est proba­ble­ment très fatigué et doit avoir pas mal de courbatures… »

Par
Antoine Touchard
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Tennis - Roland Garros 2025 - ITF -

Patrick Mouratoglou adore commenter l’actualité du circuit et partager ses analyses avec ses nombreux abonnés sur les réseaux sociaux.

Sur son compte Instagram, le coach fran­çais a récem­ment publié une vidéo dans laquelle il explique pour­quoi, selon lui, la tâche s’annonce parti­cu­liè­re­ment compli­quée pour Carlos Alcaraz à l’US Open. En cause : une prépa­ra­tion beau­coup trop courte pour aborder dans les meilleures condi­tions un tournoi du Grand Chelem aussi exigeant.

« Vous savez, il est proba­ble­ment très fatigué et doit avoir pas mal de cour­ba­tures. Il devrait être capable de main­tenir ce rythme pendant deux ou trois semaines consé­cu­tives pour être véri­ta­ble­ment prêt pour un tournoi du Grand Chelem.La prépa­ra­tion va être beau­coup trop courte lorsqu’on est resté éloigné des courts pendant aussi long­temps. Frapper la balle aussi fort tous les jours et retrouver cette inten­sité, c’est doulou­reux. Le corps a besoin de temps pour s’y habi­tuer, et c’est encore plus vrai lorsqu’on revient à la compé­ti­tion » a déclaré Patrick Mouratoglou.

Publié le lundi 17 août 2026 à 10:20

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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