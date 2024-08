Dans des propos rapportés par Tennis365, l’en­traî­neur fran­çais Patrick Mouratoglou a partagé une théorie concer­nant la première partie de saison compli­quée de Novak Djokovic.

« Il a montré en début de saison qu’il était humain. J’ai eu l’im­pres­sion qu’il avait un vrai problème de moti­va­tion au début de la saison, surtout quand il a vu que Rafa était en grande diffi­culté et qu’il ne revien­drait peut‐être pas. Au début de la saison, Novak avait l’im­pres­sion que le jeu était terminé parce que Rafa était en diffi­culté et qu’il lui serait très diffi­cile de revenir au sommet. Je pense que cela a un peu entamé sa moti­va­tion. L’une des grandes moti­va­tions de sa carrière était de remporter plus de tour­nois du Grand Chelem que les deux autres, et c’est désor­mais chose faite. Puis les Jeux olym­piques sont arrivés et sa moti­va­tion est revenue. En si peu de temps, il a pu retrouver son meilleur niveau de jeu. Pour lui, il s’agira de trouver la moti­va­tion à partir de main­te­nant. Le tennis est là, il est là physi­que­ment, mais tout dépend de son envie de continuer. »