S’exprimant pour le compte du site Essentially Sports, Patrick Mouratoglou, déjà très occupé par l’UTS, a expliqué comme il travaillait à distance avec sa joueuse Serena Williams : « Elle filme ses séances et me les envoient pour que nous puissions en parler. Je connais bien Serena, je sens quand elle va bien et s’entraîne dur. C’est le cas en ce moment ».

Selon Patrick, tout change pour un champion quand il a clairement un objectif dans la tête. « Elle est en forme, elle s’est beaucoup reposée au début du break, ensuite elle a commencé à se reconstruire physiquement. Cela fait maintenant 3 à 4 semaines qu’elle a repris le tennis. Vous savez, pour tous ces joueurs qui sont les meilleurs du tour c’est important de mettre des échéances en face de certains objectifs. Quand ils savent pour quoi ils s’entraînent, ils sont souvent très performants. Depuis l’annonce de l’US Open, Serena sait maintenant clairement pourquoi elle transpire. Soudain, l’intensité atteint le plus haut niveau. Donc, je suis sûr qu’elle sera prête. »