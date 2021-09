Patrick Mouratoglou, qui est omni­pré­sent à New‐York, s’est prononcé sur la quête du Grand Chelem calen­daire de Novak Djokovic. Et selon l’en­traî­neur de Stefanos Tsitsipas, le numéro 1 mondial va devoir gérer l’énorme pres­sion qui l’habite.

« Cette année est très spéciale pour Novak Djokovic. Il a toujours été loin derrière Roger Federer et Rafael Nadal en termes de nombre de Grands Chelems. Maintenant, la balance s’est équi­li­brée et les trois ont 20 majeurs. Il sait qu’il a une grande oppor­tu­nité de réécrire l’his­toire et on peut sentir que la tension tout au long de cette année est de plus en plus grande. […] Pour l’ins­tant, il doit se concen­trer sur sa capa­cité à gérer ses nerfs. Contre Zverev et Carreno à Tokyo, il n’a pas pu le faire. Nous verrons comment il se comporte à l’US Open. »