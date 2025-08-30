« Elle n’a toujours pas officiellement pris sa retraite. Alors je l’invite, je la défie. Parce qu’elle est une si grande compétitrice, quand quelqu’un la défie, elle ne refuse jamais », a récemment déclaré Novak Djokovic à propos de Serena Williams.
Patrick Mouratoglou, qui a coaché la légende américaine entre 2012 et 2022, a réagi sur LinkedIn à cette sortie du Serbe.
« Serena Williams fera‐t‐elle son grand retour ? Cette question donne à elle seule la chair de poule. Car Serena n’a jamais été une simple joueuse, elle était l’attraction. Les fans ne se contentaient pas de regarder ses matchs, ils venaient aux tournois pour elle. Récemment, Novak Djokovic l’a gentiment mise au défi de revenir sur le circuit. J’ai adoré ce moment, car les grands reconnaissent les grands. Peut‐être que Novak se sent un peu seul sur le circuit, sans rivaux de sa génération au sommet. Une chose est sûre : si Serena revient, l’excitation sera à son comble. La question qui viendra immédiatement à l’esprit de tout le monde sera : peut‐elle encore gagner ? De mon point de vue, il n’est pas fou de penser qu’elle le pourrait. Elle a été une championne tellement incroyable que même à son âge, après des années d’absence, elle pourrait encore réaliser l’impossible. Et c’est cette possibilité qui rend ce scénario si passionnant. »
Publié le samedi 30 août 2025 à 17:54