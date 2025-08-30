AccueilUS OpenMouratoglou sur le défi lancé par Djokovic à Serena Wiliams : "Peut-être...
Mouratoglou sur le défi lancé par Djokovic à Serena Wiliams : « Peut‐être que Novak se sent un peu seul sur le circuit. De mon point de vue, il n’est pas fou de penser qu’elle pour­rait encore gagner »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

« Elle n’a toujours pas offi­ciel­le­ment pris sa retraite. Alors je l’invite, je la défie. Parce qu’elle est une si grande compé­ti­trice, quand quelqu’un la défie, elle ne refuse jamais », a récem­ment déclaré Novak Djokovic à propos de Serena Williams.

Patrick Mouratoglou, qui a coaché la légende améri­caine entre 2012 et 2022, a réagi sur LinkedIn à cette sortie du Serbe.

« Serena Williams fera‐t‐elle son grand retour ? Cette ques­tion donne à elle seule la chair de poule. Car Serena n’a jamais été une simple joueuse, elle était l’at­trac­tion. Les fans ne se conten­taient pas de regarder ses matchs, ils venaient aux tour­nois pour elle. Récemment, Novak Djokovic l’a genti­ment mise au défi de revenir sur le circuit. J’ai adoré ce moment, car les grands recon­naissent les grands. Peut‐être que Novak se sent un peu seul sur le circuit, sans rivaux de sa géné­ra­tion au sommet. Une chose est sûre : si Serena revient, l’ex­ci­ta­tion sera à son comble. La ques­tion qui viendra immé­dia­te­ment à l’es­prit de tout le monde sera : peut‐elle encore gagner ? De mon point de vue, il n’est pas fou de penser qu’elle le pour­rait. Elle a été une cham­pionne telle­ment incroyable que même à son âge, après des années d’ab­sence, elle pour­rait encore réaliser l’im­pos­sible. Et c’est cette possi­bi­lité qui rend ce scénario si passionnant. »

Publié le samedi 30 août 2025 à 17:54

