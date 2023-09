De retour au sein de son académie quelques jours après l’éli­mi­na­tion de son désor­mais ex‐joueur, Holger Rune, Patrick Mouratoglou a publié l’une de ses fameuses vidéos où il a cette fois évoqué le cas de l’épa­tant Ben Shelton, opposé à Novak Djokovic ce vendredi (à partir de 31h) en demi‐finales de l’US Open.

« Ben est un cas parti­cu­lier. Il est diffi­cile de le mettre dans une case ou de lui fixer des limites. C’est pour­quoi il est aussi passion­nant à observer. Pour la première fois de sa vie, il sort des États‐Unis pour disputer un tournoi, l’Open d’Australie, et il atteint les quarts de finale, ce qui témoigne d’une menta­lité parti­cu­lière. Il possède des armes incroyables avec son service et son coup droit. Il est gaucher, ce qui est un grand avan­tage, et sa fougue et son enthou­siasme sont dange­reux. À 20 ans, il est classé 25e joueur mondial. Il est arrivé plus tard que d’autres, mais il est entré dans ce monde comme une bombe. C’est donc un bon signe. »