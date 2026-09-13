Qualifiée pour la première finale en Grand Chelem de sa jeune carrière, Ben Shelton aura une grosse pres­sion sur ses épaules face à Alexander Zverev. Le neuvième joueur mondial devra répondre aux attentes d’un public New Yorkais qui attend un nouveau cham­pion domes­tique depuis 2003, un certain Andy Roddick.

Pour Patrick Mouratoglou, le cham­pion 2026 de Montréal a passé un cap et fait main­te­nant partie du gratin du circuit. L’ancien entraî­neur de Serena Williams estime que son match en huitième de finale contre Stefanos Tsitsipas est un moment pivot dans son évolu­tion tennistique.

« Je pense que nous avons affaire à un Ben Shelton plus mûr à cet US Open. Je pense qu’il y a eu un déclic lors du match contre Stephanos Tsitsipas, car j’ai regardé les matchs de Ben avant celui‐ci et il était un joueur diffé­rent ce jour‐là. Pourquoi est‐ce que je parle d’un « nouveau » Ben Shelton ? Parce qu’aujourd’hui, il pratique un tennis de sécu­rité, ce qu’il n’avait jamais fait aupa­ra­vant. Il prati­quait aupa­ra­vant un tennis spec­ta­cu­laire, et il est passé d’un tennis spec­ta­cu­laire à un tennis ultra‐agressif, ultra‐offensif, bien sûr, mais davan­tage axé sur la sécu­rité. Ce match a été très, très impor­tant et décisif pour faire passer Ben du statut de grand joueur à celui de joueur d’élite. Ben Shelton vient de se quali­fier pour sa première finale de Grand Chelem à cet US Open, et cela n’a rien de surprenant ».