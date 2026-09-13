Qualifiée pour la première finale en Grand Chelem de sa jeune carrière, Ben Shelton aura une grosse pression sur ses épaules face à Alexander Zverev. Le neuvième joueur mondial devra répondre aux attentes d’un public New Yorkais qui attend un nouveau champion domestique depuis 2003, un certain Andy Roddick.
Pour Patrick Mouratoglou, le champion 2026 de Montréal a passé un cap et fait maintenant partie du gratin du circuit. L’ancien entraîneur de Serena Williams estime que son match en huitième de finale contre Stefanos Tsitsipas est un moment pivot dans son évolution tennistique.
« Je pense que nous avons affaire à un Ben Shelton plus mûr à cet US Open. Je pense qu’il y a eu un déclic lors du match contre Stephanos Tsitsipas, car j’ai regardé les matchs de Ben avant celui‐ci et il était un joueur différent ce jour‐là. Pourquoi est‐ce que je parle d’un « nouveau » Ben Shelton ? Parce qu’aujourd’hui, il pratique un tennis de sécurité, ce qu’il n’avait jamais fait auparavant. Il pratiquait auparavant un tennis spectaculaire, et il est passé d’un tennis spectaculaire à un tennis ultra‐agressif, ultra‐offensif, bien sûr, mais davantage axé sur la sécurité. Ce match a été très, très important et décisif pour faire passer Ben du statut de grand joueur à celui de joueur d’élite. Ben Shelton vient de se qualifier pour sa première finale de Grand Chelem à cet US Open, et cela n’a rien de surprenant ».
Publié le dimanche 13 septembre 2026 à 11:51