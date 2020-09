La demi-finale entre Dominic Thiem et Daniil Medvedev s’annonce belle et très serrée. Patrick Mouratoglou a donné son pronostic pour Tennis Majors.

« Celui qui m’a le plus impressionné est Thiem. Plus que Medvedev. Je pense qu’il va gagner », a estimé l’entraîneur français.

Avec la disqualification de Novak Djokovic, la porte à un premier Grand Chelem est entrouverte pour les quatre joueurs restants.

« Nous allons découvrir qui ils sont vraiment, comment ils gèrent la pression et comment ils peuvent saisir leur chance. Les deux plus forts mentalement sont Medvedev et Thiem. Mais ils sont du même côté du tirage au sort. Ce qui donne une opportunité à l’un des autres gars » a-t-il jugé.