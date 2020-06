Chez nos confrères de Sky Sport, Patrick Mouratoglou s’interroger sincèrement sur la tenue de l’US Open. Il faut dire que les cas de Covid-19 ont très largement augmenté depuis quinze jours : « Avec ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, avec le nombre de cas de COVID-19 qui augmente de plus en plus chaque jour, je ne vois pas comment l’US Open pourrait avoir lieu. De l’extérieur, il semble un peu fou d’essayer d’y arriver. Donc, je ne sais pas si c’est une bonne décision. Je ne dirais pas ça si la situation était plus stable comme en Europe. Mais aux États-Unis et en particulier à New York et dans les environs de New York, c’est … je veux dire, le nombre de cas. D’ailleurs, je ne sais pas si à la dernière minute le gouverneur de New York décidera d’annuler l’US Open à cause de la santé, bien sûr. »