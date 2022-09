Corentin Moutet aura bien profité de son statut de lucky loser dans cet US Open 2022 en attei­gnant pour la première fois de sa carrière les huitièmes de finale d’un Grand Chelem. Après sa défaite en quatre sets contre Casper Ruud, le Français, désor­mais 82e au clas­se­ment ATP, a parlé de la suite.

« Ça ne me donne pas d’en­thou­siasme supplé­men­taire, non. J’ai toujours été motivé pour faire plus, je me suis toujours entraîné, je n’ai pas attendu de gagner des matchs comme sur ces deux semaines‐là pour être plus enthou­siaste ou plus motivé. Ça me donne plus des indi­ca­tions pour la suite, sur ce qui me manque. En jouant mal, comme je l’ai fait aujourd’hui, je ne peux pas battre ce genre de joueur. »